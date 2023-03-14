İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'da miniklere trafik eğitimi aşılandı

Ordu’nun Kumru ilçesinde jandarma ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı 14. Trafik Jandarma Tim Komutanlığınca Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı Anaokulu ve Ergentürk Anaokulunda eğitim gören toplamda 42 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimde öğrencilere genel trafik güvenliği ve kuralları, yaya geçitleri ve yayaların uyması gereken kurallar, güvenli servis kullanımı konularında eğitim semineri verildi.


Eğitimde jandarma ekipleri tarafından 42 öğrenciye jandarma çocuk boyama kitabı hediye edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.