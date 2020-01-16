Ordu'da mobil sağlık aracı

Belediyecilik alanında birçok çalışmayı hayata geçiren Altınordu Belediyesi, sosyal yönlü projeleri ve ‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' düşüncesine yakışan hizmetleri bir bir uygulamaya koyuyor.

92 mahallede hizmet verecek

Bu kapsamda ilçenin 92 mahallesinde hastaneye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar ile mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramalarının yapılabilmesi için proje geliştiren ve bu projeyi Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimler Hibe Programına sunan Altınordu Belediyesi projenin onaylanması ile Mobil Sağlık Tarama Aracı'nın Altınordu'ya kazandırılmasını sağladı.

Muayene konforunda olacak

Röntgen ve ultrason cihazından EKG cihazına kadar son sistem teknoloji ile donatılan ve bir muayenehane konforunda hizmet verecek olan araç, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Altınordu'luların hizmetine girecek. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yapılacak olan sağlık taramaları ile hastaneye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşların tedavi edilmesi ve hastalıkların erken teşhisi sağlanacak.

“Tüm vatandaşlara hizmet verecek”

Altınordu'ya kazandırılan ‘Mobil Sağlık Tarama Aracı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Demiralp, ‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' anlayışını yansıtan bir hizmeti daha Altınordu'ya kazandırdıklarını söyledi. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile ilçenin 92 mahallesindeki tüm vatandaşlara hizmet vereceklerini ifade eden Demiralp, aracın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e ve Japonya Büyükelçiliği'ne teşekkürlerini iletti.