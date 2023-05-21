Ordu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelyalı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun istikameti Bozukkale Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönmeye çalışan Ayşenur Kemal idaresindeki 52 AY 609 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan ve Sena Abanoğlu'nun kullandığı 61 AGD 734 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü savrulurken, otomobil sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası hasar oluşan motosiklet ve otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.