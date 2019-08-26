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Ordu'da motosiklet kullananlara denetim

Ordu’da motosiklet kullananlara denetim başlatıldı.

Ordu'da motosiklet kullananlara denetim başlatıldı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen motosiklet trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.


Yapılan denetimlerde araç ve motosikletlerin çalıntı olup olmadığı, sahte plaka ve ikiz plaka kullanıp kullanmadığı, teknik şartlara uygun olup olmadığı, sürücü ve yolcularda koruma başlığı (kask) kullanıp kullanmadıkları hususlarında denetimlere ağırlık verildi. Denetimde bin 278 araç ve motosiklet kontrol edilirken 39 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Aranan bir kişi de yakalandı.

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