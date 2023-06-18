Ordu'da motosiklet sürücüleri kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ters yöne giren motosikletin karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Hakan B. idaresindeki 52 ACU 290 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu belirlenen Efe Can T. idaresindeki 52 ADH 462 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden Efe Can T. ile arkasında oturan Şevket Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.