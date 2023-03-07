Ordu'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçenin Kaledere Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama noktası oluşturan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülere ehliyet, ruhsat, sigorta sorgulamaları yapılırken, 10 motosiklet sürücüsüne ise 1 saatlik uygulamada 8 bin lira para cezası uygulandı.

Yapılan uygulamaların şehrin birçok noktasında şok denetimler olarak devam edeceği bildirildi.