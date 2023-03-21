Ordu'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ehliyetsiz sürücü yaralandı.

Kaza, ilçenin Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağız Özdemir'in (17) kullandığı 55 AHD 51 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüse arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklette hasar oluşurken, sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hasar gören motosiklet de çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ve ehliyetsiz sürücü ile ilgili işlem başlattı.