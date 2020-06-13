İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da müzikholde yangın çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde müzikholde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde müzikholde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan müzikholde saat 23.45 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin uzun çalışmaları sonucu söndürüldü. Yaklaşık bir saat soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın sonrası ise müzikholün depo bölümü kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.