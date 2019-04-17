Ordu'da nisan karı çiftçileri endişelendirdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçenin orta ve yüksek kesimleri beyaza büründü.

Nisan ayının ortasında yağan kar ilçe sakinlerini şaşırttı. Aralıklarla devam eden kar yağışıyla fındık bahçeleri ve meyve ağaçları karla kaplandı. Çiftçiler fındığın zarar görebileceği endişesi taşıyor.

İlçenin Yokuşdibi Mahallesi'nde yaşayan İlkay Pala, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile fındık dallarının beyaza büründüğünü söyledi.

"İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez”

Nisan ayının ortasında kar yağmasının kendisini endişelendirdiğini dile getiren Pala, “Geçtiğimiz günlerde havaların güneşli olmasıyla tüm fındık bahçeleri yapraklarını açmıştı. Şimdi ise kar yağıyor. Endişemiz sıcaklık daha da düşerse fındık ve meyve ağaçlarının çiçekleri dondan etkilenir. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez” dedi.

Öte yandan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.