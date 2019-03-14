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Ordu'da Ocak ayındaki fırtınanın zararları karşılandı

Ordu’da 16 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen fırtınadan etkilenen bina sayısının tespiti tamamlandı.

Ordu'da 16 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen fırtınadan etkilenen bina sayısının tespiti tamamlandı. Buna göre, fırtınadan 429 binanın zarar gördüğü açıklandı.


Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu fırtınada meydana gelen hasarların tespiti için Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı teknik elemanlarınca inceleme yapıldığı belirtildi. Yapılan hasar tespiti sonucunda toplam 429 bina çatısının fırtınadan etkilendiğinin tespit edildiği, zarar miktarının 873 bin TL olduğunun belirlendiği kaydedildi.


Açıklamada, söz konusu rakamın fırtınadan zarar gören bina sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

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