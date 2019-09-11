Ordu'da oda ve borsalar kendini geliştiriyor

Ordu, Fatsa ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Genel Sekreterleri ve Kalite ve Akreditasyon Sorumluları, Altınordu ilçesinde bir araya geldi.

Toplantıda, TOBB, Eurochambres ve İngiltere Ticaret Odası iş birliğinde 2001 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ülke genelindeki oda ve borsalar için uyguladığı akreditasyon sisteminin değerlendirilmesi ve uygulamalara yönelik konular ele alındı.

Akreditasyon sistemine dahil olan Ordu, Fatsa, Ünye Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları, yeni dönemde kurumsal hizmetlerin izlenebilirliği ve ölçümüne imkan veren online, web tabanlı yönetim sistemini geliştirme kararı aldılar.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Başkanı Servet Şahin, gelişen dünya ekonomik şartları ve yönetim sistemini yakından takip ettiklerini, bu amaçla modern bir oda ve borsa işleyişini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.