Ordu'da öğrenci başarısı bu merkezden geçecek

Ordu'da eğitimde başarı ve kaliteyi artırmak amacıyla oluşturulan ve Ordu Valiliğince finanse edilen ‘E-Sınav Merkezi', ‘Ölçme Değerlendirme Merkezi' ve ‘Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi' açıldı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren ‘E-Sınav Merkezi', ‘Ölçme Değerlendirme Merkezi' ve ‘Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi'nin açılışında konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, açılışı gerçekleştirilen merkezin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin hangi alanda yetersiz ise, o alanın doldurulmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi

Vali Seddar Yavuz, açılışı gerçekleştirilen merkezin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin hangi alanda yetersiz ise, o alanın doldurulmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

“Öğrencinin başarı analizi burada yapılacak”

E-Sınav Merkezi, Ölçme Değerlendirme Merkezi ve Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi'nde yapılan sınav sonrası, analiz yapılması ve bu analize göre hem öğrencinin, hem de velinin doğru yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Seddar Yavuz, “Öğrencilerimizin hangi alanda eksikleri var? Bu eksikleri nasıl telafi edebiliriz? Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Aslında ölçme değerlendirmenin en önemli kısmı budur. Yoksa sadece sınav yapalım demek yeterli olmaz. Sınavı yaptık, analizi nasıl yapacağız? Çocuklarımız hangi alanda yetersiz? Mesela matematik dersinde ne kadar başarılıyız? Türkçe dersinde ne kadar başarı elde ettik? Bunları bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bu analizler, öğretmenlerimizin yönlendirilmesi, velilerin yönlendirilmesi anlamında önemli bu husus. Yoksa sadece makineleri koyarsın, bunları yaparsın bir anlamı yok. Önemli olan bilgiyi analiz edebilmek ve bu istatistikten de bir sonuç çıkarmak. Biz, bu merkezin temeldeki işlevini böyle görüyoruz” diye konuştu.

Merkezi sınavlara hazırlık için mart, nisan ve haziran aylarında yapılacak olan sınavlar sonrası, değerlendirme yapılarak, analiz sonuçlarının öğrenci, veli ve okul ile paylaşılarak, öğrencinin eksikliklerinin belirleneceğine vurgu yapan Vali Seddar Yavuz, soruların merkezde görevli öğretmenler tarafından hazırlanacağını söyledi.

“2023 vizyonuna uygun sorular sorulacak”

Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ise Vali Seddar Yavuz'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Baş, şöyle konuştu:

“Buradaki amacımız da şu: Biz ölçtükten sonra değerlendirme yaparak öğrencimize, velisine, öğretmenine ve okula hatta ilçeye analiz raporları göndererek, gerçek sınavda bu çocuğumuzun eksikleri şunlardır diyeceğiz. Eksiği olan öğrencilerimizi destekleme, yetiştirme kurslarında ya da diğer derslerde telafi ederek, bu açığı kapatmalarını istiyoruz. Gerçek sınava girdiğinde çocuğumuz benzer ya da farklı bir soruyla karşılaştığında, aynı çalışmayı yapmak için biz destek vereceğiz. Sorularımız piyasa da, değil hepsi bizim kendi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan sorulardır. Sorular bakanlığımızın 2023 vizyonundaki mantığa uygun, yüzde 40'ı bilgi ölçmek, yüzde 40'ı beceri ölçmek ve yüzde 20'de akıl yürütme ve analitik düşünme üzerine kurgulanmış sorularımız olacak. Bu sorularla beraber biz çocuklarımızın gerçek sınava hazır durumunu görmek istiyoruz.”

Bu çalışma ile mevcut 8. sınıftaki öğrencilerimizin fen liselerine gitme konusundaki istek ve durumlarını da görmek istediklerin i belirten Baş, “Çünkü sadece yüzde 10'u biz alacağız. Sınavla öğrenci okullarımızın oranı yüzde 10. Diğerlerine de Anadolu lisesi, mahalli yerleştirme ya da meslek lisesi konusunda da daha sağlıklı donelerle veri vermiş olacağız. Belki de 8. sınıfta sınava girme oranımızı biraz daha düşürmüş olacağız çünkü buna ihtiyaç kalmayacak. Veli kendi çocuğunun net durumunu görerek aslında çocuğumun akademik anlamda durumu budur. O zaman hayata hazırlayayım diye daha güzel tedbirler almış olacak” diye konuştu.

Baş, öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve geri dönüt vermek suretiyle gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla OBA-Gİ (Ordu Başarıyı Arttırma - Gelişim İzleme) projesi sayesinde, çocukların nasıl destekleneceğini belirleneceğini ifade ederek, aynı zamanda valilik ve kaymakamlıkta yapılacak olan sınavlar ile ilgili de destek verilebileceğinin altını çizdi.

Vali Seddar Yavuz, açılışın ardından E-Sınav Merkez, Ölçme Değerlendirme Merkezi ve Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, görev yapan personellere, öğrencilerin başarısı için verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Açılışa Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ve personeli katıldı.