Ordu'da öğrencilerden barış mesajı

Türkiye'de 9 okulun birlikte yürüttüğü ve 5 ülkenin paydaş olduğu ‘We Learn Socially and Emotionally eTwinning' projesi başarıyla tamamlandı.

Proje ortaklarından biri olan ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içinde Türkiye'yi temsilen kuruculuğunu üstlenen Ordu'nun Altınordu İlçesinde Haki Yener İlköğretim Okulu'nun ilkokul çocuklarında sosyal ve duygusal öğrenmeyi amaçlayan ‘We Learn Socially and Emotionally eTwinning' projesinden başarılı sonuçlar alındı.

Romanya, Ukrayna, Portekiz, İtalya ve Polonya ile işbirliği içerisinde yürütülen proje hakkında bilgi veren Proje Eğitmeni Serpil Melikoğlu, bu süre içerisinde öğrenciler büyük kazanımlar elde ettiğini söyledi., Melikoğlu, “Öğrencilerimiz kendilerini anlatmak için yazım ve çizim yoluyla bireysel özelliklerini tasarladılar. E-Twinnig portalında paydaş ülkelerin öğrenci ve öğretmenleriyle iletişim kurdular ve canlı bağlantılarda bir araya geldiler. Proje çerçevesinde barış şiiri ve posteri oluşturdular. Özellikle Ukraynalı ortağımıza destek vererek barış mesajları oluşturdular. Sosyal ve duygusal öğrenmenin temel dayanaklarından biri olan karar verme becerileri bu projede yer alan en önemli kazanımlardan biri oldu. Proje ortakları tarafından yapılan övgü dolu değerlendirmeler yaptığımızın çalışmanın değerini ortaya koydu. Türkiye olarak bu başarının başlatan okulu olarak gurur duyuyoruz” diye konuştu.