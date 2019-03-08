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Ordu'da öğrencilere deprem eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesince 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Büyükşehir personeli ile Altınordu ve Ünye ilçelerinde bulunan Bilgi Evlerindeki öğrencilere depreme farkındalık eğitimi düzenlendi.

Verilen eğitimle personel ve öğrenciler depremden korunmak için alınacak önemler konusunda bilgilendirildi.


"Deprem Haftası” etkinlikleri kapsamında Sivil Savunma Uzmanı Abdülkadir Güzeltepe tarafından verilen eğitimlerde her yıl yeni bir acil durum başlığı seçilerek eğitim ve tatbikatların bu başlık altında yapıldığı vurgulanırken, 2019 yılının acil durum başlığının ise "deprem" olarak belirlendiği kaydedildi.


Bölgenin bir deprem bölgesi olması sebebiyle eğitimde oluş şekillerine göre depremler, depremlerin sebep ve sonuçları, alınması gereken önlemler, depremden korunma, deprem anında yapılması gerekenler, Türkiye ve dünyada oluşan depremler ve fay hatları, acil durumlar ve kriz yönetimi gibi konular hakkında önemli bilgiler sunuldu. Deprem sırasında yapılması gerekenler ve depremden korunma yolları teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarıldı.


Eğitimlerde Ordu Büyükşehir Belediyesinin geçmişte yaşanmış acil durum ve çalışmalardan ders çıkararak hazırlıklarını bu ölçüde gerçekleştirdiği ifade edilirken, 1939'da 7,9 şiddetinde gerçekleşen Erzincan ve 1942 yılında 7,0 şiddetinde gerçekleşen Niksar- Erbaa depremleri örnek gösterilerek büyük afetlerin yıkıcı etkilerinin daha büyük hasara sebep olduğu ifade edildi.

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