Ordu'da öğrencilere spor malzemesi desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri, Ordu'nun İkizce ilçesinde öğrencilere teslim edildi.

Bakanlık tarafında spor faaliyetlerinin artırılması için gönderilen spor malzemeleri, İkizce ilçesindeki öğrencilere, Şehit Hüseyin Akar Ortaokulu'nda gerçekleşen program ile dağıtıldı. Öğrenciler ile bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, öğrencilerin ihtiyaç, istek ve taleplerini dinledi. İl Müdürü Mustafa Genç İkizce Şehit Hüseyin Akar Ortaokulu'nda eğitim gören gençler için spor vakti paylaşımı ile gençleri spor yapmaya davet etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin akademik hedeflerinin yanı sıra sporla uğraşıyor olmaları bizleri sevindiriyor. Öğrencilerimizin daha fazla sportif aktivitelere katılabilmeleri için çalışıyoruz. Bu doğrultuda desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.