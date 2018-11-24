Ordu'da Öğretmenler Günü

Kutlama programında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “30 yıldır bu millete ve devlete hizmet eden birisi olarak dünya üzerindeki en zor mesleklerden bir tanesini ya da bir kaçını say deseniz onun başına öğretmenlik mesleğini yazarım. Çünkü, öğretmenlerimizin sabırla, günde 8 saati bulan ve sürekli bir şeyler öğretmeye uğraşan ve eve geldiğinde de o seslerin çınladığı bir meslek olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman öğretmenlik mesleğinin çok kolay basit olduğunu da söyleyenlerde vardır. Ancak hiçbir iş başarmamış ya da bu zorluklarla yüzleşmemiş insanların bu tür değerlendirmelerini de yadırgadığımı söylemek isterim” dedi.

Vali Seddar Yavuz, şöyle konuştu: ”Bu çağın en büyük sorunu temel olarak ahlak sorunudur. Bu sorunu tartışmadan, çözmeden yolumuza devam edemeyiz. Daha yakın dönemde 12 milyon Müslüman katledildi. Çağdaş medeni diye bildiğimiz batı 12 milyon Müslümanı katlederken sadece istatistikten ibaret kaldı. Avrupa yada dünyanın başka yerinde başka inançtan insan öldüğünde insan hakları savunucularının ortalıkta gezdiği başka söylemler içine girdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu iki yüzlülük bu ahlaksızlık dünyanın şu andaki buhranının en büyük sebebidir. Bizim bu kadar iddialı olmamızın, çalışmamızın bu kadar gayret etmemizin yegane sebebi de bu bozuk düzene durmak demektir. Bu düzene dur diyecek yegane milletlerden bir tanesi biziz. Sizler bunu en iyi şekilde gerçekleştirecek başta ülkemizde olmak üzere dünyada bu çarpıklığa bir çare olabilecek reçete yazabilecek nesiller yetiştireceksiniz.”

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ve Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi Hasbi Tut'un konuşmaların ardından aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi ve emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ile yaptığı hizmetlerden dolayı para ödülü alan ve proje ekibinde yer alan öğretmenlere de ödülleri Vali Yavuz tarafından verildi. Programda ayrıca, kitap yazım komisyonunda görev alan öğretmenlerle AR-GE de görev yapan öğretmenlere de başarı belgesini Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Kompozisyon, şiir ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri ise İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş tarafından verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı ‘Öğretmene Vefa' adlı video gösterimi ve Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunumu ile sona erdi.

Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Gencer, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Mehmet Balcı'nın yanı sıra daire müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.