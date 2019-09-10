Ordu'da okul çevrelerine sıkı denetim

Ordu'da çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmeleri maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan okul çevreleri, servis araçları, tek dal sigara ve dilencilik kontrolleri yapıldı.

Toplam 218 jandarma personelinin katıldığı uygulamada sorgulanan 2 bin 854 şahıstan, adli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. 383 servis aracı başta olmak üzere kontrol edilen bin 482 araçtan, 9 araç trafikten men edilirken 41 araca toplam 13 bin 141 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 8 park, bahçe ve metruk bina ile 192 umuma açık yerin kontrolü yapıldı.