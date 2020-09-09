Ordu'da okul spor salonları yenileniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun toplumun tümüne yayılması amaçlanıyor. Protokol kapsamında, okullarda genç ofisler ve tasarım beceri atölyelerinin kurulması, spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi, belirlenecek illerde spor yerleşkelerinin açılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Ordu Valiliği himayelerinde Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün imzaladıkları protokol çerçevesinde ortaklaşa belirlenen farklı ilçelerdeki ilkokul, ortaokul ve liselere ait toplam 12 okulda spor salonları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından bakım ve onarımları yapılacak. Salonlar okul sporlarının yanı sıra ders saatleri bittikten sonra bütün gençlerin kullanımına açık olacak. Salonlarda basketbol, voleybol, boks, hentbol, badminton, masa tenisi, güreş, judo ve birçok spor dalına ait kurslar ücretsiz olarak açılacak.