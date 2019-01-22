Ordu'da okulların bakımını hükümlüler yapıyor

Ordu'da Cumhuriyet Başsavcılığı ile Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliği gereğince okulların boya, badana ve bakım hizmetleri denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından yapılıyor.

Altınordu ilçesinde iki kurum arasında yapılan protokol gereği, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 10'ar kişiden oluşan toplam 50 hükümlünün yer aldığı 5 mobil boyama ve temizlik ekibi, 15 günlük sömestr tatilinde 19 okulun boya, badana ve bakım işlerini gerçekleştirecek. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlülerin kamuya ait kurumlarda temizlik, bakım onarım, genel idari hizmetler ve ağaçlandırma gibi faaliyetlerde çalıştırıldığını hatırlattı. Başsavcı Aktaş, bu kapsamda toplam 50 hükümlüden oluşan ekiplerin sömestir tatilinde 19 okulun bakım onarım ve boyama işlemini gerçekleştireceklerini belirtti.

Başsavcı Aktaş, Başsavcılık ve SYDV işbirliğince 42 ailenin evlerinin iç ve dış boyaları ile bir kısım bakımlarının yapılarak ailelere teslim edildiğini de kaydederek, “Kuaför hükümlüler ise yaşlı ve engelli bakıma muhtaç kişilerin konutlarına gidilerek saç ve sakal bakımlarını yapmaktadır” dedi.