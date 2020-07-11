İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da önce sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı.


İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal E., sevgilisi olduğu öğrenilen Sema D.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisi görünce kendine de ateş eden Kemal E., ağır yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kemal E., ile Sema D.'nin Fatsa'da ikamet etmedikleri, İstanbul'dan geldikleri öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.