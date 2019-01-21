Ordu'da ÖNEM başarısı

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un uyguladığı en önemli projeler arasında yer alan ‘Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi'nde iki yılda 13 bini aşkın çocuk ve genç, devletin ve toplumun şefkatini yakından hissetti.

Parçalanmış aile çocukları, şiddete maruz kalmış veya herhangi bir şekilde cezaevinde bulunan aile çocukları ile madde bağımlısı çocukların topluma kazandırılması başta olmak üzere, üst düzey ilgi, alaka, sorunların giderilmesi ve maddi, manevi destek sağlanmasının hedeflendiği çalışmada 13 bin 848 çocuk ve genç insana ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz bu projede 13 bin 848 gencimize ve çocuğumuza ulaştık çok şükür. Bu çocuk ve gençlerin gizli yeteneklerini de ortaya çıkarmak ve hangi faaliyetten faydalanacağına uzmanlar karar veriyor. Kimisini sosyal ve kültürel faaliyetlere, kimisini sportif faaliyetlere, kimisini daha çok drama şiir gibi alanlara, kimini gezi ve sosyal faaliyetler alanına, kimisine de yaşam koçluğu gibi hamilik dediğimiz adını hamilik koyduğumuz yaşam koçluğu projesi olarak nitelendirdiğimiz çalışmalara yönlendiriyoruz” dedi.

Sadece 2018 yılında 4 bin 531 öğrenciye ulaşıldığını belirten Vali Yavuz, bu çocuk v gençlere hayırsever insanların hamilik yaptığına da dikkat çekti. Vali Yavuz, “Şu anda 2 bin 588 hamimiz var. Hamilikten de kastımız biz sadece insanlardan ekonomik bir destek beklemiyoruz. İnsanlardan sevgi ve şefkat göstermesini ve gencimize doğru bir örnek olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla sohbet etmesini onunla yarım saat, bir saat zaman geçirmesini ve ona doğru örnek olmasını arzu ediyor ve bekliyoruz. Benim de eşimin de aldığı çocuklar var. Dolayısıyla bu alanla meşgul olmak isteyen arkadaşlarımızı da bu alan davet ediyoruz. Ve bir çocuğunda bir gencinde elinden siz tutun diyoruz” açıklamasında bulundu.