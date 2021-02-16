Ordu'da organik solucan gübresi atağı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı toprak iyileştirici, ürün kalitesi ile toprağın su tutma oranını artırıcı özelliğe sahip olan solucan gübresi üretimi için çalışma başlattı. İlk aşamada 5 milyon solucandan 40 ton gübre elde eden Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışma sonucunda ekonomik kar sağlamanın yanı sıra kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını hedefliyor. Organik atıklarla beslenen solucanlar aynı zamanda sıfır atık projesine de katkı sağlamış oluyor.

5 milyon solucanla 40 ton gübre üretildi

Kaliforniya solucanından elde edilen gübrenin çalışmalarına devam edildiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Elde ettiğimiz gübreyi Belediyemizin toprak iyileştirme çalışmalarında, tarımsal mücadelede ve ana geçim kaynağımız olan fındığın veriminin artırılmasında kullanacağız” dedi.

Daire Başkanı Okutucu şöyle devam etti:

“Yaklaşık 5 aydır üzerinde çalıştığımız solucan gübresi üretimi aşamasını tamamladık. Burada ürettiğimiz solucan gübreleri toprak iyileştirme, kimyasal gübrelemenin önüne geçme ve iklim değişikliği uyum şartlarını da oluşturarak biyolojik çalışmaları yürütebilmek adına yaptığımız bir çalışma. Gerek akademik çalışmalar gerekse saha çalışmalarıyla yaklaşık 5 milyon kadar Kaliforniya solucanından 40 ton gübre üretimi gerçekleştirdik. Bu gübreleri toprak iyileştirmede, Belediyemizin yeşil alanlarda kullanmasında ve Tarım Dairesi Başkanlığımızın tarımsal iyileştirme ve mücadelelerinde kullanılmasında sağlayacağız. Aynı zamanda ürettiğimiz solucan gübresini şehrimizin ana tarımsal faaliyeti olan fındığın verimini artırmak amacıyla kullanacağız. Teknik personelimizin üzerinde çalıştığı gübrelerin laboratuvar sonuçlarına göre asıl üretim tesisimize geçiş sağlayacağız. Bu çalışmamız ilk etapta deneme ve gözlem amaçlı yaptığımız bir çalışma.”

Solucan gübresi nedir?

Sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen organik gübre olan solucan gübresi, granül yapısı ile toprağın strüktürünü düzenleyip su tutma kapasitesini yükseltme özelliğini taşıyor. Bünyesinde bulundurduğu bakteriler, topraktaki zararlı bakteriler ile rekabet ederek bitki direncini arttıran solucan gübresi, organik bir gübre olması nedeniyle de toprak pH seviyesini düzenliyor. Bu nedenlerle gübrenin toprak üzerindeki olumlu etkisi uzun vadeli oluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince akademik ve saha çalışmaları sonrası gübrenin il ve ülke genelinde kullanılması ile ilgili reçete hazırlanarak hangi arazide, hangi ürüne, nasıl uygulama yapılacağı konusunda bilinçlendirme sağlanacak.