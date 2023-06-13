Ordu'da orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki yaylalarda yetişen sarı renkteki orman gülleri, yaylaların güzelliklerine güzellik kattı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleriyle ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kumru ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Düzoba Yaylası'nda sarı renkli orman gülleri açtı. Doğa harikası yaylada açan orman gülleri yaylayı ziyaret eden misafirlere muhteşem manzara oluşturdu.

Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu' çiçeği diye tabir edilen orman gülleri, kendisine has rengi ve kokusuyla hayran bırakıyor. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan ve haziran ayının sonuna kadar kısa bir ömrü olan, zehirli bir özelliği olduğu bilinen orman gülleri, arıların bal üretmesine de yardımcı oluyor.

Yayla sakinlerinden Ömer Bingöl, halk arasında ‘avu' çiçeği olarak bilinen orman güllerinin rengi, kokusu ve görüntüsüyle eşsiz bir manzara sunduğunu, vatandaşların görmeleri gerektiğini söyledi.