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Ordu'da orman yangını

Ordu’nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.


Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat önce başlayan ve kısa sürede alevlerin etrafı sarması sonucu yaklaşık 3 dönümlük alanda zarar meydana geldi.


Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin intikal ettiği yangında söndürme çalışmalarına başlandı.

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