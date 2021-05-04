Ordu'da ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde ormanlık öğlen saatlerinde başlayan örtü yangınına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneycik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda öğlen saatlerinde örtü yangını çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle büyüyen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine müdahaleye çıkan itfaiye ekipleri, bir müddet sonra ulaşım engeline takıldı. İş makinelerinin de sevk edildiği bölgede çalışma başlatan ekipler, yangın bölgesine ulaşılması için yol açtı. Civar ilçelerden de ekiplerin sevk edildiği ve kesin çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Güneycik ve Yalnızdam Mahallesi arasındaki ağaçlara da zarar verdi.

Büyük bir alanı kapsayan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.