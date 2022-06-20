İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da örtü yangını

Ordu’nun Ünye ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler tarafından yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşil alanda çıkan örtü yangınını gören vatandaşlar durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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