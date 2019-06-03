İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sunay A. yönetimindeki 52 HK 101 plakalı otomobil, Karakiraz Mahallesi Maraşlıoğlu semti Melet Irmağı bağlantı yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle fındık bahçesine yuvarlandı. Araçta bulunan Aziz A., Tenzile A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.