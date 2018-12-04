Ordu'da otomobil sayısı her ay artıyor

Ordu'da il genelindeki motorlu taşıt sayısı her geçen ay artıyor. Temmuz ayında 133 bin 581 olan motorlu araç sayısı Ekim ayında 134 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, 2018 yılı Ekim ayı rakamlarına göre Ordu il genelinde 134 bin 415 motorlu taşıt bulunduğu açıklandı. 72 bin 438 otomobilin bulunduğu Ordu'da 35 bin 187 kamyonet, 10 bin 974 minibüs bulunuyor. Kamyon sayısının 5 bin 885 olduğu il genelinde 5 bin 968 motosiklet, 2 bin 554 traktör, bin 15 otobüs olduğu kaydedildi. Özel araç niteliğindeki motorlu taşıt sayısı 394 olarak belirlendi.

Ordu'da Temmuz ayında 70 bin 658 otomobil, 34 bin 130 kamyonet, 7 bin 933 minibüs, 5 bin 692 kamyon, 5 bin 644 motosiklet bulunuyordu.