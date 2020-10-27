Ordu'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu-Samsun karayolu Kayacaköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Kıran yönetimindeki 06 MYA 70 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Takla atan araçta bulunan sürücü ile birlikte Belgin Kıran, Zarife Özyürek ve Güray Kıran yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.