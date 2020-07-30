İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da otomobil yangını

Ordu’nun Ünye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil çıkan yangında zarar gördü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil çıkan yangında zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa'dan Ünye istikametine gitmekte olan Fatih K. idaresindeki 52 AAU 512 plakalı BMV marka otomobil, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Kavşağı'ndaki ışıklarda durdu. Bu sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Hemen aracını istop eden şoför Fatih K. "Aracı LPG'den benzine aldım ve itfaiyeye haber verdim. Aracımda herhangi bir arıza yoktu ama neden yangın çıktı anlamadım” dedi.


İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobilde maddi zarar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.