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Ordu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ordu’da, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ordu'da, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 52 FZ 398 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen, yaya geçidinin yakınında bulunan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yolda sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi orada yaptı. Bu esnada ulaşım kontrollü olarak sağlandı.


Yaralı adam, kentteki bir hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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