Ordu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncü Yıl mevkiinde Samsun'dan Ünye istikametine gitmekte olan Uğur Gümüş idaresindeki 55 EZ 240 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Regaib Aşçı idaresindeki 52 LM 660 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Uğur Gümüş ve Kazım Emir Güney özel bir hastaneye, kamyonette bulunan sürücünün babası Mehmet Aşçı ve aileden Oğuzhan Aşçı Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sırasında olay yerinden geçmekte olan Ünye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Hasan Kısbet, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza nedeniyle Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde tek şeritten sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.