İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da oy kullanmak isteyene 'engel' yok

13.

Cumhurbaşkanını seçmek için vatandaşlar sabah sandıklar açılır açılmaz oy kullanmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi engelli, hasta ve yaşlı vatandaşları Engelsiz Taksi ile sandık başına götürerek vatandaşlık görevlerini yapmalarını sağladı.


Vatandaşlar saat 08.00 olmadan okullara akın etmeye başlarken, bazı vatandaşların tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gitmesi takdir topladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşların ulaşımını sağlamaları amacıyla hizmete kazandırdığı Engelsiz Taksi gün boyu çalıştı. Engelsiz Taksi, engelli vatandaşları oy kullanacakları okullara götürerek vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti vatandaşların takdirini topladı.

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