Ordu'da özel okulda çıkan yangın korkuttu: Eğitime bir gün ara verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir okulda çıkan yangın paniğe neden olurken, eğitime ise bir gün ara verildi.

Olay, ilçeye bağlı Bayramca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özel Ünye Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giriş katındaki otomasyon ve teknik ekipmanların bulunduğu alanda arıza meydana geldi. Isınan kabloların sebep olduğu tahmin edilen yangın kısa sürede fark edildi, okul yönetimi önlem alarak öğrencileri dışarı çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun koku ve duman sebebiyle itfaiye ekipleri gaz maskeleri ile içeri girerken, ikinci katta bulunan kantinin tamamen yandığı, yangının dersliklerin bulunduğu alana sıçramadan söndürüldüğü kaydedildi.

Okulda eğitime bir gün ara verildi

Olayda herhangi bir can kaybı olmaz iken elektrik tesisatında büyük çaplı hasar meydana geldi. Okul yönetimi yangın nedeniyle eğitime ara verdi.