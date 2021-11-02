Ordu'da palamut 40 lira

Ordu'da palamut balığı balıkçı tezgahlarında tanesi 40 liradan satılıyor.

1 Eylül'de kalkan av yasağının ardından balıkçılar kasalar dolusu istavrit avlarken, bu zamanda halen az görülen palamut fiyatları cep yakıyor. Bu sezon az miktarda avlanan palamut tezgahlarda da az bulunurken, en çok talep hamsiye oluyor.

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, şu anda hamside çok fazla avlanma olduğunu, vatandaşların da talep gösterdiğini belirtti. Palamut balığının, geçen yıla göre iki katı fiyata satıldığını aktaran Ceylan, “Geçen yıl palamut 15-20 lira arasında satılıyordu, bu sene ise 50 liraya kadar yükseldi, şuan tanesi 40 lira. Bu sezon hamsi sezonu, en çok hamsiye talep var. Kasalarca hamsi satılırken, diğer balıklar ise az miktarda satılıyor. Hamsi hem fiyatından hem de iriliği ve lezzetinden dolayı oldukça fazla talep görüyor. İnsanlar palamut da almak istiyor ancak fiyatlar yüksek olduğu için almaktan kaçınıyor” dedi.

Öte yandan tezgahlarda hamsi 15, mezgit 20, tirsi 20, palamut tane 40, zargana 40, kanca mezgit 50, deniz levreği 70, somon 40, çipura 60, kefal 20 ve istavrit 15 liradan satılıyor.