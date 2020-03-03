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Ordu'da paraşütçüler yüzünü gösterdi

Ordu’da son günlerde etkili olan sağanak ve rüzgarın ardından yüzünü gösteren güneş sonrası paraşütçüler havalandı.

Ordu'da son günlerde etkili olan sağanak ve rüzgarın ardından yüzünü gösteren güneş sonrası paraşütçüler havalandı.


Ordu'da yaklaşık son bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgarın ardından güneş etkili olmaya başladı. Sıcak havaya hasret kalan vatandaşlar yazdan kalma günlerin tadını çıkartırken, kentin seyir terası olan 530 metre yükseklikteki Boztepe'den kalkış yapan paraşütçüler gökyüzünü renklendirdi. Ordu semalarında tur atan paraşütçüler, uçuşun ardından sahile iniş yaptı.

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