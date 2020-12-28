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Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaylaya çıkmak üzere, patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yola koyulan Murat Yatı'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerinde jandarma ekipleri, yol güzergahı boyunca arama çalışması başlattı. Yolda kaza izlerine rastlayan ekipler, Yatı'nın kullandığı tarım aracının, yayla yolu Sarıçiçek mevkisinde şarampole yuvarlandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde Murat Yatı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yatı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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