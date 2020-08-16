İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da patpat kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bölgede ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bölgede ‘patpat' olarak adlandırılan tarım aracının köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede patpat olarak adlandırılan Hüseyin E. idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 20 metrelik köprüden aşağıya yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte Şule ve Eray E. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları bulundukları yerden alarak, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.