Ordu'da personellere ‘kamu ihale mevzuatı eğitimi'

Ordu Kültür Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirilen eğitim programında, Kamu İhale Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı Uzmanlarından Bünyamin Susar ve Sinan Özesen tarafından, elektronik ihale (e-ihale), elektronik eksiltme ve ihale mevzuatıyla ilgili sunum yapılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Yapılan sunumda, kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak, etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla 2016 yılından buyana kullanılan e-teklif yoluyla alınan beyan usulünün kapsamının genişletilerek, 19 Haziran 2018 tarihi itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL'ye, mal alımlarında 8 milyon TL'ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale getirildiği, 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin 1. fıkrasının bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerin “e-ihale” yoluyla yapılabileceği belirtildi.

Eğitim programına, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde görev yapan 418 personel katıldı.