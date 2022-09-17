Ordu'da Pinhani rüzgarı esti

Ordu'da geçtiğimiz yıllarda ara verilen ve tekrar başlatılan ‘Zümrüt Fındık Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Pinhani Grubu hayranlarına güzel anlar yaşattı.

‘Zümrüt Fındık Festivali'nin ikinci gününde öğle saatlerinde başlayan konserlerde Tuğrul Şan, Elif Güreşçi, Coşkun Gök, Arif Deryal, Sefa Genç, Seyfettin Çakıral sahne aldı. Konserlerin devamında ise akşam ünlü müzik grubu Pinhani sahneye çıkarak gençlerle buluştu. Pinhani'nin sahneye çıkmasıyla birlikte konser alanı adeta coştu. Seslendirdiği şarkılar ile izleyenlerin kalbini kazanan Pinhani Grubu'na, konsere gelen vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Ordu Valisi Yardımcısı Levent Yetgin, Pinhani Grubu'na çiçek ve plaket takdim etti.

Festival 18 Eylül'de devam edecek

Festivalin üçüncü günü olan 18 Eylül'de ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Yason Off-Road Yıkım Ekibi işbirliğinde Ordu Buluşması Off-Road Festivali 2022 adıyla düzenlenecek olan festivalde ise adrenalin tutkunları bir araya gelecek.

18 Eylül'de Altınordu ilçesi Melet Irmağı yanında saat 09.00'da başlayacak olan yarışlar ise saat 17.00'de düzenlenecek olan kupa töreninin ardından sona erecek.