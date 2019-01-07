Ordu'da piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı

Ordu'da piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kumru ilçesinde 3 şahsın sahte para ile esnaflardan alışveriş yapıp ellerindeki parayı çıkaracakları bilgisine ulaşan polis, 2 şahıs ilçe merkezine geldikleri araç içerisinde, 1 şahsı alışveriş sonrası ilçe merkezinde yaya halde yakaladı. Şahısların üstlerinde yapılan üst aramasında 107 adet, 1 adet de alışveriş yapmış oldukları esnaftan olmak üzere toplamda 108 adet sahte 100 TL'lik banknot para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.