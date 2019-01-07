İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı

Ordu’da piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Ordu'da piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Kumru ilçesinde 3 şahsın sahte para ile esnaflardan alışveriş yapıp ellerindeki parayı çıkaracakları bilgisine ulaşan polis, 2 şahıs ilçe merkezine geldikleri araç içerisinde, 1 şahsı alışveriş sonrası ilçe merkezinde yaya halde yakaladı. Şahısların üstlerinde yapılan üst aramasında 107 adet, 1 adet de alışveriş yapmış oldukları esnaftan olmak üzere toplamda 108 adet sahte 100 TL'lik banknot para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.