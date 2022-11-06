Ordu'da polisten 4 farklı noktada denetim

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin 4 farklı noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Saca, Gölevi, Fevzi Çakmak ve Kaledere mahallelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 ekibin katıldığı denetimlerde sürücülerin ehliyetleri kontrol edilip, Genel Bilgi Sistemi (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca alkol ölçümü de yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere uyarılar yapılırken, denetimlerin ise devam edeceği öğrenildi. Sürücülere ayrıca yayalara yol verme ve kalabalık alanlarda araçlarını yavaş kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.