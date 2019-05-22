Ordu'da radyasyon değerleri normal seviyede

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi'nin radyoaktivite çevresel izleme haritasına göre, Ordu'da ölçülen radyasyon değerlerinin kabul edilebilir düzeyin çok üstünde olduğu yolunda sosyal medyada birtakım bilgiler ve paylaşımlar yer aldığı belirtildi. Radyasyon değerleri yönünden endişe edilecek bir durum olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün KBRN ekibi tarafından şehrimizin 5 değişik noktasında ve Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü bahçesinde bulunan cihaz çevresinde ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçüm sonunda çıkan değerlerin normalin altında olduğu görülmüştür. Normal değer olan miliradyan 50 iken, ilimizin muhtelif bölgelerinde yapılan ölçümlerin ortalama değer mikroradyan 40 çıkmıştır” denildi.