İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve bu eserleri piyasaya sürmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve bu eserleri piyasaya sürmeye çalışan bir kişi yakalandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentisinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet insan figürlü lamba, 1 adet yüzük, 3 adet sikke ve 1 adet metal obje ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 kişi adli makamlara sevk edildi.

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