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Ordu'da ruhsatsız silah operasyonu

Ordu’nun İkizce ilçesinde jandarma tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde jandarma tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonrası İkizce'de 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet faturasız kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 107 adet tabanca fişeği ile 28 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucu yakalanan 1 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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