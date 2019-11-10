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Ordu'da saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 81.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde de törenlerle anıldı.


Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 81. yılında yapılan anma programı Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Anıtı'na sırayla çelenk konulurken saat 09.05'te siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.



09.05'de hayat durdu


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te Ünye'de zaman dururken trafikte seyir halinde bulunan araçlarda saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar araç dışına çıkarak saygı duruşunda bulunurken küçük yaşta bir çocuk ise yolun ortasında selam verdi ve saygı duruşunda bulundu. İki dakikalık saygı duruşunda ise Ünye'de adeta sessizlik hakim oldu.


Törene Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Tanrısevdi, Garnizon Komutanı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri,gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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