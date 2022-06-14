Ordu'da sağanak: Bazı evleri su bastı

Ordu'nun İkizce ilçesinde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, derelerde ise taşkınlar yaşandı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve ilçe genelinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda etkisini arttırdı. İlçenin Şenbolluk, Başönü, Kurtluca, Fatih, Kaynartaş, Şentepe ve Özpınar Mahallelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, küçük çaplı heyelanlar yaşandı, derelerde ise su taşkınları yaşandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İkizce Belediyesi ekipleri herhangi can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda çalışmalarını başlatırken, İkizce Kaymakamı Ali Can Yıldız ve İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, sahada görev alan ekiplerle birlikte alanda incelemelerde bulundu.

Bölgede hasar tespit çalışmaların başlatılacağı öğrenilirken, Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de ilçeye giderek, ön incelemede bulundu.