Ordu'da sağanak etkisi

Ordu'da sabah saatlerinde başlayan ve artarak devam eden yağmur yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da, sabah saatlerinde başlayan ve artarak devam eden yağmur yağışı sonrası, kentte zor anlar yaşandı. Sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kaçınamadı. Tedbirli olan vatandaşlar şemsiyelere sarılırken, bazı vatandaşlar da bina saçaklarına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur yağışı ile birlikte yollarda ve kentin bazı bölgelerinde su birikintileri olurken, Ordu'nun turistlik merkezlerinden olan Boztepe'de etkili olan, güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Ordu genelinde yağışlı havanın Cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.