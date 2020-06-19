Ordu'da sağanak

Ordu'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kimi zaman oluşan su birikintileri sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde öğlen saatlerinin ardından birden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde yaklaşık yarım saat süren yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı yol kenarlarında su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yaylar da zor anlar yaşadı. Sağanak yağışla birlikte karayolları, Ordu Büyükşehir ile Altınordu Belediyesi ekipleri mücadele çalışmasını sürdürürken, bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünü temizledi.

Öte yandan Ordu Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, Orta Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer metrekareye 51-100 kilogram düşmesi beklendiği ifade edilmiş, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunulmuştu.