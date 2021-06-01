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Ordu'da sağanak

Ordu’da öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan sağanak, kent merkezinde de etkili oldu.

Ordu'da öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan sağanak, kent merkezinde de etkili oldu.


Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam etti. Kent merkezinde de bu akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini koruyacak alanlara sığınırken, şehir merkezinde ise araç trafiği arttı.


Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre yağışların, yarına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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